Valencia, Cenk Özkacar'ı açıkladı!

Valencia, Lyon'dan kiralanan Cenk Özkacar'ın bonservisinin alındığını ve milli futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; DHA
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Valencia, Cenk Özkacar'ı açıkladı!
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09 Haziran 2023 09:36
Son güncelleme 09 Haziran 2023 11:18
Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını duyurdu. İspanyol ekibi, yaptığı açıklama ile milli oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını belirtti. Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 21 maça çıkan Özkacar, 1 asist ile sezonu tamamladı.

Cenk Özkacar, 2020 yılında Altay'dan Olimpik Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra 2021 yılında Belçika ekiplerinden Oh Leuven'e kiralamıştı. 2022 yılında da Valencia'ya kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği başarılı performans ile takımının ligde kalmasında pay sahibi oldu.

ALTAY'A 350 BİN EURO

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, 2020 yılında 1.5 milyon Euro'ya Olimpik Lyon'a transfer olan Cenk'in sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. 22 yaşındaki oyuncunun Valencia'ya transferinin ardından İzmir ekibi kasasına 350 bin Euro koyacak.

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