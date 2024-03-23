VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit zorlu maçta karşı karşıya

AXA Sigorta Kupa Voley'in yarı final maçında bugün saat 18:00'de VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit zorlu maçta karşı karşıya
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23 Mart 2024 11:22
AXA Sigorta Kupa Voley'in yarı final maçında bugün VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Saat 18:00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakayı kazananan takım finalde Fenerbahçe Opet – Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

 

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