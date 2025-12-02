02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
0-122'
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-022'
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

VakıfBank, Romanya deplasmanında hata yapmadı! 2'de 2

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 yendi.

calendar 02 Aralık 2025 21:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
VakıfBank, Romanya deplasmanında hata yapmadı! 2'de 2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Temsilcimiz VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı.

Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Tijana Boskovic seçildi.

Temsilcimiz, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.



SALON: Polivalenta

HAKEMLER: Igor Schimpl (Slovakya), Gyula Tillmann (Macaristan)

ALBA BLAJ: Felix Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky, Veres (L) (Lijklema, Grama, Otcuparu)

VAKIFBANK: Cazaute, Cansu, Zehra, Boskovic, Dangubic, Ogbogu, Ayça (L) (Derya, Sıla, Lorenne)

SETLER: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25

SÜRE: 98 dakika (25,27,21,25)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.