Vagner Love: 'Brezilya'ya geri döneceğim'

Kazakistan Ligi takımlarından Kairat Almaty'de forma giyen ve bir dönem ülkemizde Alanyaspor ile Beşiktaş'ta da oynayan santrfor oyuncusu Vagner Love, geleceği için açıklamalarda bulundu.



Kazakistan'da şampiyonluk yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Vagner Love, "Kairat Almaty ve Kazakistan'da çok sıcak karşılandım. Kairat formasını giymek ve şampiyon olmak benim için bir zevkti. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım." dedi.



Love, "Kairat'ta 24 gol attın, hangisi favorin?" sorusuna ise "Öncelikle bu kadar fazla gol attığım için mutluyum. En önemli golümün Ordabasy'ye karşı attığım gol olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmuştuk." yanıtını verdi.



Brezilya'ya geri döneceğini açıklayan tecrübeli futbolcu, "Bazı kulüplerden teklif aldım. Brezilya'ya dönmek, çocuklarımla ve annemle birlikte olmak istiyorum. Adımdan daha fazla söz ettireceğim. Futbola devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



37 yaşındaki Vagner Love'ın sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.





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