Vaclav Cerny beğenileri topladı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vaclav Cerny, Başakşehir maçında ilk kez sahaya çıktı.
BEĞENİ TOPLADI
Siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkan Çekyalı oyuncu büyük beğeni topladı. El Bilal Toure'nin attığı golde harika bir topuk pası atan Cerny, takıma hemen uyum sağladı.
Hem kanatta hem de zaman zaman geçtiği forvet arkasında muhteşem bir görüntü sergileyen 27 yaşındaki kanat, başarılı bir maç çıkarttı.