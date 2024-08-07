Uşakspor'a tecrübeli orta saha: Talha Mayhoş

Transferde üst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı.
Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbolcu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi.
Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.
Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbolcu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi.
Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.
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