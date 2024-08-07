Uşakspor'a tecrübeli orta saha: Talha Mayhoş

TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor'a tecrübeli orta saha: Talha Mayhoş
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07 Ağustos 2024 13:02
Transferde üst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı.

Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbolcu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi.

Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.

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