16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-08'
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
1-0DA
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-2DA
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
1-0DA
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-0DA
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-045'
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-090'

Union Saint-Gilloise, PSV'yi deplasmanda yıktı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti.

16 Eylül 2025 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Union Saint-Gilloise, PSV'yi deplasmanda yıktı!






UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven, sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Union Saint-Gilloise, PSV karşısında sürprize imza attı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Promise David, 12. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti. PSV'nin tek golünü 90. dakikada Ruben van Bommel attı.

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Şampiyonlar Ligi'ne sahasında başlayan PSV Eindhoven, ilk haftayı puansız kapattı.


Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
