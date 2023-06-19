Union Berlin çekilde, Beşiktaş'ın eli güçlendi!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sergino Dest ile Union Berlin'de ilgileniyordu. İtalyan basınına göre Alman ekibi Amerikalı oyuncudan vazgeçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Union Berlin çekilde, Beşiktaş'ın eli güçlendi!
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19 Haziran 2023 17:23
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Barcelona'da olan ve geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Sergino Dest ile ilgileniyor.

UNION BERLIN ÇEKİLDİ

Habere göre, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Amerikalı oyuncu ile Alman ekibi Union Berlin de ilgi duyuyordu ancak bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.

MİLAN OPSİYONU KULLANMADI

Milan'da da istediği performansı sahaya yansıtamayan genç oyuncu için Beşiktaş'ın elinin güçlendiği aktarıldı. İtalyan devinin 20 milyon euroluk satın alma maddesi vardı ancak performansından memnun kalmadığı için oyuncuyu kadroda tutmadı.

Ceyhun Kazancı'nın Barcelona Sportif Direktörü ile bu isim için de görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Dest için resmi bir adım atıp atmayacağının ilerleyen günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

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