Ümraniyespor: "Maçta rüzgar belirleyiciydi"

Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'da yardımcı antrenör İlhan Özer, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor: 'Maçta rüzgar belirleyiciydi'
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01 Aralık 2024 16:57
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'da yardımcı antrenör İlhan Özer, ikinci yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özer, "Bizim adımıza yine sahamızda berabere kaldığımız bir maç. Rüzgar ve duran topların belirleyici olacağı bir maç oldu. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı istediğimiz gibi devam edemedik. Attığımız son dakika golüyle en azından 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.

 

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