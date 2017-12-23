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Ümit Özat'ın Bursaspor taraftar tepkisi

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ümit Özat'ın Bursaspor taraftar tepkisi
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23 Aralık 2017 17:19
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, karşılaşmanın ilk yarısının Bursaspor'un üstünlüğüyle geçtiği görünse de iki takım açısından efektif bir oyun olmadığını söyledi.

Oyuncularının maçın ikinci yarısında iyi mücadele ettiklerini anlatan Özat, ''Yediğimiz golün ofsayt olduğunu söylüyorlar. Maçı kaybedebilirdik de ama Bursaspor gibi değerli takımla berabere kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Özat, maçta kendisini üzen bir olayla ilgili de açıklama yapmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Futbolculuğum dönemimde burada 6 aya yakın süre geçirdim. Birçok kaliteli oyuncuyla formayı terletme imkanım oldu. O dönem nasıl Bursaspor'un menfaati için çalıştıysak geçen sezon da Gençlerbirliği'nin menfaatleri için çalıştık. Bursasporlu taraftarlar geçen sezondan dolayı bana tepki gösteriyorlar. Bursaspor taraftarı benim için çok değerli. Biz işimizi yapıyoruz. Maç istedikleri gibi gitmedi diye eleştirmeleri hoşuma gitmedi."

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