Ümit Milli Takımımız, Slovenya ile yenişemedi

Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Slovenya U21 ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Adrian Zeljkovic'in golüyle öne geçen Slovenya'ya, Milli takımımız 81. dakikada Metehan Altunbaş ile karşılık verdi. Son dakikaları karşılıklı ataklar ile geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
Ümit Milli Takımımız, 21 Kasım'da UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç U21 ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Adrian Zeljkovic'in golüyle öne geçen Slovenya'ya, Milli takımımız 81. dakikada Metehan Altunbaş ile karşılık verdi. Son dakikaları karşılıklı ataklar ile geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
Ümit Milli Takımımız, 21 Kasım'da UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Norveç U21 ile karşı karşıya gelecek.
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