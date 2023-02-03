Ümit Milli Takım'da Kafkas dönemi sona erdi!

Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas dönemi sona erdi.



A Spor'un haberine göre, Milli Takım, Kafkas ile ayrılık için anlaşma sağladı.



Tolunay Kafkas ile ayrılığın resmi olarak da kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.



Tolunay Kafkas, Ağustos 2020'den bu yana Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.



Öte yandan Tolunay Kafkas sonrası Ümit Milli Takımı'nın listesinde farklı adaylar olduğu öğrenildi.





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