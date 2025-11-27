Uluslararası Mersin Maratonu, 3 kategoride 14 Aralık'ta koşulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla düzenlenen 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla koşulacak. Etkinlik; 42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu) olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.Maraton 13 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulacak fuar ile başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri davet ederken, maratonun yeni rekorlara sahne olması hedeflenirken aynı zamanda 30 ülke ile Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir olarak 2025 yılında Mersin'de gerçekleştirecekleri '7'nci Uluslararası Mersin Maratonu' hakkında,dedi.Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında başarı sıralamasında 49'uncu sıraya yerleşerek oldukça önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Taşkındiye konuştu.Sporun birleştirici gücüne inandıkları için bu organizasyonların oldukça kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Taşkın,ifadelerine yer verdi.