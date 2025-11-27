27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Uluslararası Mersin Maratonu, 3 kategoride 14 Aralık'ta koşulacak

7'nci Uluslararası Mersin Maratonu, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla koşulacak.

calendar 27 Kasım 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla düzenlenen 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla koşulacak. Etkinlik; 42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu) olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.

Maraton 13 Aralık'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulacak fuar ile başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri davet ederken, maratonun yeni rekorlara sahne olması hedeflenirken aynı zamanda 30 ülke ile Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

EMRULLAH TAŞKIN: MARATONA 30 ÜLKEDEN 400'ÜN ÜZERİNDE PROFESYONEL SPORCU KATILACAK


Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir olarak 2025 yılında Mersin'de gerçekleştirecekleri '7'nci Uluslararası Mersin Maratonu' hakkında, "7'nci Uluslararası Mersin Maratonu'nun, 30 ülkeden 400'ün üzerinde profesyonel sporcu ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 10K dediğimiz kategoride de 2 bine yakın sporcu yarışacak. Kayıtlarını yaptıran sporcularımıza 12-13 Aralık tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kit ve çip dağıtımları yapılacak. Organizasyonun 3 kilometrelik Halk Koşusuna ise 7'den 77'ye bütün Mersinlileri davet ediyoruz" dedi.

"MERSİN MARATONU, DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİR TANESİ"

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında başarı sıralamasında 49'uncu sıraya yerleşerek oldukça önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Taşkın, "Mersin Maratonu, dünyadaki en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Maratona bu yıl dünya çapında çok iyi dereceler koşmuş, dünyanın en önemli 33 elit atleti de katılıyor. Çok kaliteli ve renkli bir yarış olacak. Maratona katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız, 10 Aralık'a kadar mbb.spor.org adresinden kayıt yaptırılabilir" diye konuştu.

Sporun birleştirici gücüne inandıkları için bu organizasyonların oldukça kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Taşkın, "Spor, her renkten insanın bir araya geldiği en önemli unsurlardan bir tanesi. Mersin zaten barışın ve kardeşliğin kenti. Herkesi 14 Aralık'ta '7'nci Uluslararası Mersin Maratonu'na ve bu maraton bünyesinde yer alacak olan 3K Halk Koşusuna bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

