Uğurcan olmadı, Sheffield yeni kalecisini buldu

Premier Lig ekiplerinden Sheffiel United, Bournemouth'tan genç file bekçisi Aaron Ramsdale'i renklerine kattı.
Bir süre önce Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da listesinde bulundurduğu bilinen Sheffield United'ın Ramsdale transferi için 20 milyon euro'luk bonservis bedelini cebinden çıkardığı duyuruldu. Ramsdale'in maaşına ilişkin detaylar ise açıklanmadı.
22 yaşındaki İngiliz kaleci Ramsdale, geçen sezon 37 maçta Bournemouth kalesini korumuştu.
Bir süre önce Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da listesinde bulundurduğu bilinen Sheffield United'ın Ramsdale transferi için 20 milyon euro'luk bonservis bedelini cebinden çıkardığı duyuruldu. Ramsdale'in maaşına ilişkin detaylar ise açıklanmadı.
22 yaşındaki İngiliz kaleci Ramsdale, geçen sezon 37 maçta Bournemouth kalesini korumuştu.