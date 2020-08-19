Uğurcan olmadı, Sheffield yeni kalecisini buldu

Sheffield United, Bournemouth'tan 22 yaşındaki kaleci Aaron Ramsdale'i 20M€ bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; EPA
Uğurcan olmadı, Sheffield yeni kalecisini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2020 23:27
Premier Lig ekiplerinden Sheffiel United, Bournemouth'tan genç file bekçisi Aaron Ramsdale'i renklerine kattı.

Bir süre önce Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da listesinde bulundurduğu bilinen Sheffield United'ın Ramsdale transferi için 20 milyon euro'luk bonservis bedelini cebinden çıkardığı duyuruldu. Ramsdale'in maaşına ilişkin detaylar ise açıklanmadı.

22 yaşındaki İngiliz kaleci Ramsdale, geçen sezon 37 maçta Bournemouth kalesini korumuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için