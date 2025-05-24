Uğurcan'da rekor sezon

Trabzonspor'un başarısız bir sezonu geride bırakmaya hazırlandığı dönemde, takım kaptanı Uğurcan Çakır istikrarlı performansıyla dikkat çekti. SofaScore verilerine göre, milli kaleci bu sezon Süper Lig'de 36 maçta 7.35 ortalama reyting elde etti. Yakaladığı bu oran, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021/22 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak kariyerinin en yüksek puanı oldu.
29 yaşındaki eldiven, kalesinde 45 gol görürken 15 maçta kalesini gole kapadı. 2022/23 sezonunda ise 41 maçta 16 kez gol yememişti. 130 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden olan Çakır, Trabzonspor'un pas oyununa da katkı sağladı. Bu sezon 831 başarılı pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Şampiyonluk sezonunda bu sayı 593'tü.
EN YAKIN TAKİPÇİSİ BERKE ÖZER OLDU
Lig'de dikkat çeken bir diğer kaleci olan Eyüpspor'dan Berke Özer, 115 kurtarış ve 7.24 reytingle ikinci sırada yer aldı. Berke, 10 maçta kalesini gole kapatırken; penaltı kurtarışı bulunmuyor. Uğurcan ise bu sezon 3 penaltı kurtarışına imza attı. Berke Özer, pas sayısında 876'ya ulaştı.
29 yaşındaki eldiven, kalesinde 45 gol görürken 15 maçta kalesini gole kapadı. 2022/23 sezonunda ise 41 maçta 16 kez gol yememişti. 130 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden olan Çakır, Trabzonspor'un pas oyununa da katkı sağladı. Bu sezon 831 başarılı pasla kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Şampiyonluk sezonunda bu sayı 593'tü.
EN YAKIN TAKİPÇİSİ BERKE ÖZER OLDU
Lig'de dikkat çeken bir diğer kaleci olan Eyüpspor'dan Berke Özer, 115 kurtarış ve 7.24 reytingle ikinci sırada yer aldı. Berke, 10 maçta kalesini gole kapatırken; penaltı kurtarışı bulunmuyor. Uğurcan ise bu sezon 3 penaltı kurtarışına imza attı. Berke Özer, pas sayısında 876'ya ulaştı.
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