Uğurcan Çakır: "Söyleyecek söz bulamıyorum"

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Çaykur Rizespor'a yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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Uğurcan Çakır: 'Söyleyecek söz bulamıyorum'
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25 Ocak 2024 22:17
Son güncelleme 25 Ocak 2024 22:18
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Çaykur Rizespor'a yenildikleri maçın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıkalamada, "Geçen hafta kaybettik kötü bir oyunla, o maçın ardından tepki vermek istiyorduk. Bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar oldu. Neticesinde 1-0 kaybettik, çok üzgünüz. Bugün istediklerimizin hepsini sahaya yansıtamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Çakır, "Çok eksiğimiz de var. Bunlar tabii ki bahane değil ama etkili oyunculardı, olmaması etkiliyor. Çok söylenecek bir şey yok. İyi bir oyun oynayamadık. Rizespor hak etti. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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