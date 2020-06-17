Uğurcan Çakır şampiyonluk vurgusu yaptı

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Genç kaleci final mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Kadıköy'de kazanmak zordur ama biz ona göre çalıştık. Bugün finale çıktığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk, bunu sonlandırdığımız için de mutluyum."



Uğurcan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da taraftarlarına seslenerek, "Büyük bir mücadele örneği gösteren tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza bu sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz. Yanımızda olamasalar da desteklerini yürekten hissediyoruz. Şimdi #SekizinciKuşatma için yeniden lige konsantre olacağız." sözlerini kullandı.



Uğurcan Çakır yaptığı net kurtarışlarla Fenerbahçe - Trabzonspor maçının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.



