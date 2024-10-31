Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe için açıklama

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı için, "Kazanırsak üzerimizdeki ölü toprağını atarız." dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe için açıklama
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31 Ekim 2024 11:24
10 kişi kalan Göztepe'ye yenilen ve bazı oyuncuları suçlandığı bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır devreye girdi.

Göztepe maçında kaçak, saklanan oyuncular olduğunu söyleyen başarılı eldiven, kritik mücadele öncesi kaptan olarak farklı bir sorumluluk alıp takımla konuştu.

"Herkesin kendisini sorgulaması lazım" sözleriyle dikkat çeken Uğurcan Çakır, yeni bir sayfa açmak için Fenerbahçe maçını işaret etti.

Sezon başından bu yana çok puan kaybettiklerini ve artık toparlanmaları gerektiğini ifade eden bordo-mavili eldiven, "Üzerimizde ölü toprağı var ve bunu atmak için el ele vermeliyiz. Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde geleceğe umutla bakarız. Yeter ki inanalım ve sonuna kadar mücadelemizi verelim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in de Fenerbahçe maçıyla ilgili takımla konuşma yapacağı öğrenildi.

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