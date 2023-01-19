Uğur Çiftçi'den Galatasaray cevabı!

Galatasaray'ın, Sivasspor'dan kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi transfer için gelen soruya cevap verdi.



Deneyimli sol bek oyuncusu, antrenman sırasında basın mensuplarından gelen Galatasaray'a transferi için son durumun ne olduğu şeklinde soruya, "Son durum aynı" diye cevap verdi.



Galatasaray, Uğur Çiftçi için Emre Taşdemir ve 600 bin euro karşılığında Sivasspor'la anlaşma sağlamıştı. Emre Taşdemir'in transfer için Sivasspor'la anlaşamaması üzerine transfer ertelenmişti.



RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMA



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Uğur'un durumu için gelen soru karşısında şu sözleri kullandı;



"Bizim acil planda forvete ihtiyacımız var, yönetim onun farkında. Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa tabii bir tane daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyoruz. Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok."









