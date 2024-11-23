Ufuk Kahraman: 'Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz." dedi.



Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartları nedeniyle karşılaşmaya ilişkin teknik ve taktik konuşmanın anlamının olmadığını ifade eden Kahraman, "Tamamen fizik gücüne ve ikili mücadeleye dayalı, ayakta kalan takımın kazanacağı bir maçtı." diye konuştu.



Hava şartlarına göre nasıl oynanması gerekiyorsa maçta o şekilde mücadele ettiklerini dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:



"Attığımız gol geçiş oyununda oldu. Bir hafta boyunca oyuncularımızla pozisyonları sonlandırma çalıştık. Bu zor zeminde iyi bir vuruşla kazanmayı bildi takımım."



Haftaya Sakaryaspor deplasmanına gideceklerinin altını çizen Kahraman, "Bunun için evimizde kaybetmememiz gerekiyordu. Bu 3 puan çok iyi oldu. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz. Sakarya maçını kazanarak yerimizi daha da sağlam hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







