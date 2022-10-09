UEFA'nın düzenlediği TEP toplantısı Almanya'da yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA tarafından düzenlenen üst düzey yönetici programına (TEP-Executive Programme) katıldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından her yıl üye ülke federasyonların üst yönetimlerinin katılımı ile düzenlenen TEP toplantısı, Almanya'nın Frankfurt kentinde yapıldı.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Avrupa futbolunun gündemdeki konular, UEFA turnuvaları, milli takım ve kulüp müsabakaları, geleceğe dair stratejiler ve projeler ele alınırken gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.





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