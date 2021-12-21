UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting, Galatasaray'a ise Avrupa Ligi'nde Marsilya maçındaki olaylar nedeniyle para cezası kesildi. UEFA Gençlik Ligi'ndeki Beşiktaş-Ajax karşılaşmasından ise siyah-beyazlı futbolcu Necati Bilgiç'e 3 maç men cezası çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza
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21 Aralık 2021 13:22
UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'a yeni cezalar verildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım tarihinde Portekiz'de oynanan Sporting-Beşiktaş maçında taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 9 bin, meşale yakması nedeniyle 4 bin 500 olmak üzere siyah-beyazlılara toplamda 13 bin 500 Euro para cezası kesildi.

Rakip futbolcuya saldırdığı gerekçesiyle

UEFA Gençlik Ligi'nde 24 Kasım'da oynanan Beşiktaş-Ajax maçında kırmızı kart gören Necati Bilgiç'e men cezası geldi. Rakip futbolcuya saldırdığı için Beşiktaşlı Necati Bilgiç'e 3 maç UEFA kulüp müsabakalarından men cezası verildi.

Galatasaray'a 11 bin 875 Euro'luk fatura

Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da İstanbul'da oynanan Galatasaray-Marsilya maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a toplamda 11 bin 875 Euro para cezası kesildi. Bunun 9 bin 375 Euro'su sahaya madde atılması, 2 bin 500 Euro'su ise meşale yakılmasından geldi. 


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