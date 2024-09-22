UEFA'dan Beşiktaş hatası!

UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt için stadyum bilgisinde Şenol Güneş Spor Kompleksi yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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UEFA'dan Beşiktaş hatası!
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22 Eylül 2024 13:23
Son güncelleme 22 Eylül 2024 13:27
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç için bir hataya imza attı.

UEFA resmi hesabının maç bilgilendirme kısmında stadyum ismi olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi yazıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA MESAJ

Beşiktaş, UEFA'nın yaptığı hatanın acilen düzeltilmesini istedi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Beşiktaş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız stadyumdur. Stadyum isminin acil olarak düzeltilmesini rica ediyoruz." denildi.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, 3 Ekim'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



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