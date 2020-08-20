UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Sevilla ile Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final
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20 Ağustos 2020 12:40
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon avro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon avro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon avro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Inter'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (avro)
 Christian Eriksen   68 milyon
 Romelu Lukaku   68 milyon
 Lautaro Martinez   64 milyon
 Stefan de Vrij   48 milyon
 Marcelo Brozovic   48 milyon
 Milan Skriniar   48 milyon
 Nicolo Barella   36 milyon
 Alessandro Bastoni   31,5 milyon
 Stefano Sensi   24 milyon
 Matias Vecino   18,5 milyon
 Alexis Sanchez   16 milyon
 Valentino Lazaro   15 milyon
 Joao Mario   13 milyon
 Roberto Gagliardini   12 milyon
 Danilo D'Ambrosio   10,5 milyon
 Cristiano Biraghi   9,5 milyon
 Sebastiano Esposito   9 milyon
 Diego Godin   8 milyon
 Victor Moses   6,8 milyon
 Kwadwo Asamoah   6,5 milyon
 Antonio Candreva   5,5 milyon
 Samir Handanovic   4,8 milyon 
 Ashley Young   3,2 milyon
 Lucien Agoume   3,2 milyon
 Andrea Ranocchia   2,4 milyon 
 Gabriel Brazao   1,8 milyon 
 Axel Bakayoko   1,6 milyon
 Borja Valero   1,2 milyon
 Lorenzo Pirola   900 bin
 Daniele Padelli   650 bin
 Georgios Vagiannidis   400 bin
 Tommaso Berni   100 bin
 Toplam  586,05 milyon
Sevilla'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (avro)
 Lucas Ocampos   50 milyon
 Diego Carlos   50 milyon
 Jules Kounde  30 milyon 
 Sergio Reguilón   25 milyon
 Suso  17,5 milyon
 Tomas Vaclik  14,5 milyon
 Joan Jordán   14,5 milyon
 Oliver Torres  13,5 milyon
 Youssef En-Nesyri   12 milyon
 Carlos Fernández   10 milyon
 Luuk de Jong   9,5 milyon 
 Franco Vázquez   9,5 milyon
 Munir El Haddadi   9 milyon 
 Bryan Gil  9 milyon
 Fernando Reges   8 milyon
 Ever Banega  7 milyon
 Nemanja Gudelj   5,5 milyon
 Roque Mesa   5,5 milyon
 Ibrahim Amadou   5,5 milyon
 Sergio Escudero   4,8 milyon
 Joris Gnagnon   4,8 milyon
 Alejandro Pozo   4,5 milyon
 Sergi Gomez   4 milyon
 Aleix Vidal  3,5 milyon
 Jesus Navas   3,2 milyon
 Yassine Bounou   3 milyon
 Sebastien Corchia   1,6 milyon
 Juan Soriano   1,6 milyon
 Marc Gual   1,1 milyon
 Javi Diaz  400 bin
 Toplam  338 milyon
 
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