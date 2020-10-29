UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....



SİVASSPOR - MACCABI



SİNAN BAYRAM: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında İspanya deplasmanında harika mücadele eden Kırmızı-Beyazlılar, buna rağmen puan çıkartmayı başaramadı ve hepimizi üzdü. Villareal karşısında inanılmaz mücadele eden Sivasspor, bu yorgunluğun da etkisi ile ligde Rizespor karşısında çok etkili olamadı ve önemli kayıp yaşadı. Açıkçası Maccabi karşısında da işimiz çok kolay değil. İsrail ekibi, Villareal'den sonra grubun en güçlü takımı olarak gözüküyor. Ben yine de kolay kolay kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Alternatif seçimlere yönelmek ve 2-3 gol tercihini kuponlara yazmak en başarılı tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Camara, Robin, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode.



Maccabi Tel Aviv: Daniel, Kandil, Tibi, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Peretz, Cohen, Golasa, Shechter.



QARABAĞ - VILLARREAL



SİNAN BAYRAM: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Qarabağ, İstanbul'da Villareal ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı bu grupta, genel görünüme bakıldığında İspanyol ekibi Villareal'in açık ara favori olduğunu görüyoruz. Kadro kalitesi ile diğer ekiplere göre çok önde gözüken İspanyollar, ilk maçta da Sivasspor karşısında zaman zaman zorlansa da kazanmayı başardı. Açıkçası grup liderliği konusunda da çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Azeri ekibi Qarabağ, UEFA'nın aldığı karar sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak. Qarabağ için UEFA Avrupa Ligi güzel bir deneyim olsa da zor maç olacağına inanıyorum. 2 seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Qarabağ: Mehemmedeliyev; Medvedev, Guseynov, Medina, Huseynov; Qarayev, Andrade, Matic; Ozobic, Kwabena, Zoubir



Villarreal: Rulli; Pena, Foyth, Albiol, Costa; Kubo, Coquelin, M.Trigueros; Chukwueze, Alcacer, Baena



LILLE - CELTIC



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çalık'ın performansları tavan yapmış durumda. Özellikle tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Lille'in etkili bir silahı oldu. İlk hafta Sparta Prag deplasmanında kazanan Lille, Celtic'i de yenerek ilk 2 için biraz olsun avantajlı konuma geçmek istiyor. Evinde Milan'a kaybeden Celtic, son dönemde istemediği istemediği sonuçlar aldı ve Lille'e de kaybetmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde işinin zora gireceğini biliyor. Bu yüzden daha dirençli bir Celtic izleyeceğimizi düşünüyorum. Lille her şeye rağmen kazanmaya yakın ama taraf bahisi riskini almayı doğru bulmuyorum. 2-3 gol seçeneği daha garanti bir seçim olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Lille: Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Yusuf Yazıcı, Xeka, Soumare, Bamba; Ikone, Burak Yılmaz



Celtic: Barkas; Welsh, Bitton, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti, Edouard



AEK - LEICESTER



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Geçöen hafta Zorya'yı rahat geçen Leicester, sonrasında Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Arsenal'i de yenerek yeniden iyi bir hava yakaladı. AEK, Zorya ve Braga'nın olduğu grubun açık ara favorisi olan Leicester, zorlanmadan bir üst tura yükselecektir. Braga deplasmanında ilk hafta3-0 kaybeden AEK'nın Leicester karşısında işi hiç kolay değil. Leicester galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



AEK: Tsintotas; Paulinho, Chygrynskiy, Svarnas, Lopes; Mantalos, Shakhov, Krsticic; Tankovic, Ansarifard, Livaja



Leicester: Schmeichel; Justin, Fofana, Morgan, Fuchs; Choudhury, Mendy; Cengiz Ünder, Perez, Albrighton; Iheanacho



SLAVIA P. - LEVERKUSEN



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Slavia Prag sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Leverkusen, gruptaki ilk maçında Nice'i sahasında 6 golle geçerek mesajı verdi. Sezonun ilk haftalarında hücumda sıkıntı yaşasalar da son haftalarda çözdüler. Pazartesi günü de sahalarında Augsburg'u 3 golle geçmeyi başardılar. Bundesliga'da lider Leipzig ile birlikte mağlup olmayan 2 takımdan biriler. Prag ise gruba puansız başladı. Hapoel Beer Sheva deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndüler. Ligde haftayı maç yapmadan kapattılar. Prag, grubun zayıf takımlarından birisi. Leverkusen hücum ritmini bulmuşken gollü bir galibiyetle 3 puana uzanır. Alman ekibinin galibiyetinin yanında, üst seçenekleri de kuponlarda yer alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Slavia Prag: Kolar; Kudela, Hovorka, Bonl; Malinsky, Dorley, Traore, Provod; Sevcik; Tecl, Musa



Leverkusen: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Baumgartlinger, Palacios, Amiri; Bailey, Alario, Diaby



R.SOCIEDAD - NAPOLI



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci maçında Real Sociedad sahasında Napoli'yi konuk edecek. Sociedad, gruptaki ilk maçında Rijeka deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. Napoli ise sürpriz şekilde sahasında AZ Alkmaar'a kaybetti. Sociedad, son dönemlerin formda takımı. Oynadıkları son 8 maçta sadece 1 kere kaybettiler. Son 4 maçlarında da sahadan 11 gol atarak galip ayrıldılar. Napoli'de ligdeki tüm maçlarını kazandı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte; Illarramendi ve Sangalli forma giyemeyecek. Napoli'de de Eljif Elmas ve Zielinski'nin durumları şüpheli. İki takımında ilk maçları 2.5 altında tamamlandı. İki taraf da hücumu seviyor. Gol barajı rahatlıkla aşılır.



MUHTEMEL 11'LER



Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Silva, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen



MILAN - SPARTA PRAG



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2'nci maçında Milan sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Milan, grupta oynadığı ilk maçında Celtic'i 3 gol ile geçmişti. Prag ise sahasında Lille'ye 4-1 mağlup olmuştu. Milan, pazartesi günü lig maçında Roma'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 3 kez öne geçtikleri karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı. İbrahimovic, 1'i penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle takımını sırtlamayı başardı. Ev sahibi ekip bu sezon oynadığı maçlarda sadece Rio Ave ile berebare kaldı. Onda da penaltı atışları sonrasında turu geçtiler. Sparta Prag, ligde maç oynamadı. Lille karşısında da 10 kişi kalmalarının da etkisiyle varlık gösteremediler. Bu deplasmanda da puan çıkartmaları zor.



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Ciprian Tatarusanu; Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Diogo Dalot; Sandro Tonali, Franck Kessie; Rade Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo; Zlatan Ibrahimovic



Sparta Prag: Milan Heca; Matej Hanousek, David Lischka, Martin Vitik, Michal Sacek; Michal Travnik, David Pavelka; David Karlsson, Borek Dockal, Andreas Vindheim; Lukas Julis



R.ANTWERP - TOTTENHAM



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham Hotspur deplasmanda Royal Antwerp'e konuk olacak. Tottenham gruptaki ilk maçında LASK Linz'i sahasında 3-0 ile geçti. Konuk ekipte deplasmanda Ludogorets'i 2-1 geçerek 3 puanla başladı. Antwerp, hafta sonunda ligde Beerschot'u 3-2 mağlup etti. Tottenham da Burnley deplasmanında zor da olsa kazanmayı başardı. Tottenham, açık ara grubun en kuvvetli takımı. Ancak olmadık yerlerde puan kaybetmeyi başarabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta 3-0 öne geçtikleri karşılaşmada West Ham'a 1 puan verdiler. Tottenham'ın rotasyonlu kadrosu da Belçika'dan galibiyetle döner. Mourinho'nun ekibine güvenmeyenler 2.5 üstünü de kuponlarına alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Royal Antwerp: Butez; Seck, Gelin, De Laet; Buta, Haroun, Hongla, Juklerod; Gerkens, Mbokani, Refaelov



Tottenham: Hart; Aurier, Sanchez, Davies, Reguilon; Sissoko, Winks; Lamela, Lo Celso, Bale; Vinicius



