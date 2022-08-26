Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor.BaşakşehirFiorentinaWest Ham UnitedFCSBVillarrealBe'er ShevaAZ AlkmaarKölnGentPartizanSlavia PragBaselUEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Volkan Demirel çekiyor. Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar.2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklaması yaptı.Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West HamCluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan LiberecNice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, VaduzDnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani