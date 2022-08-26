UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...
A
Başakşehir
Fiorentina
B
West Ham United
FCSB
C
Villarreal
Be'er Sheva
D
AZ Alkmaar
Köln
E
Gent
F
Partizan
G
Slavia Prag
H
Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Volkan Demirel çekiyor. Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar. Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklaması yaptı.
1. TORBA
Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham
2. TORBA
Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec
3. TORBA
Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz
4. TORBA
Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...
A
Başakşehir
Fiorentina
B
West Ham United
FCSB
C
Villarreal
Be'er Sheva
D
AZ Alkmaar
Köln
E
Gent
F
Partizan
G
Slavia Prag
H
Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Volkan Demirel çekiyor. Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar. Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklaması yaptı.
1. TORBA
Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham
2. TORBA
Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec
3. TORBA
Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz
4. TORBA
Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ