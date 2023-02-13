Udinese'de deprem yardımı için açık artırma başladı

İtalya Ligi Serie A'da Tolgay Arslan'lı Udinese'nin, Sassuolo ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesi depremde hayatını kaybedenler için diğer karşılaşmalarda olduğu gibi saygı duruşunda bulunuldu.



Udinese, Tolgay'ın önderliğinde bir yardım kampanyası başlattı ve Sassuolo karşısında oyuncuların giydikleri formaları dün açık artırma (18 Şubat'ta sona erecek.) ile satışa çıkardı.



Toplanan para, Tolgay tarafından depremzedeler için kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacak.





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