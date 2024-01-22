Uçaktan korkan McKennie trenle geri döndü

Juventus'un deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir asistle oynayan Weston McKennie, uçak fobisi yüzünden takımla birlikte dönemedi.
Massimiliano Allegri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Weston McKennie uçmaktan korkuyor ve trenle geri dönecek." dedi.
Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu Lecce ile Torino arasındaki 1000 kilometrelik mesafeyi trenle kat etmek zorunda kaldı.
Massimiliano Allegri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Weston McKennie uçmaktan korkuyor ve trenle geri dönecek." dedi.
Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu Lecce ile Torino arasındaki 1000 kilometrelik mesafeyi trenle kat etmek zorunda kaldı.