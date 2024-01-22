Uçaktan korkan McKennie trenle geri döndü

Juventus'un yıldız oyuncusu Weston McKennie, uçak fobisi olduğundan dolayı Lecce deplasmanından trenle geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Uçaktan korkan McKennie trenle geri döndü
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22 Ocak 2024 20:07
Juventus'un deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir asistle oynayan Weston McKennie, uçak fobisi yüzünden takımla birlikte dönemedi.

Massimiliano Allegri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Weston McKennie uçmaktan korkuyor ve trenle geri dönecek." dedi.

Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu Lecce ile Torino arasındaki 1000 kilometrelik mesafeyi trenle kat etmek zorunda kaldı.

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