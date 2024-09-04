U20 Milli Takım, Sırbistan'a set vermedi

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Milli Takım, Sırbistan'a set vermedi
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04 Eylül 2024 23:37
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki yedinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 1. Grup'taki son maçında ev sahibi Sırbistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

Milliler, grup etabını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Grubunda 14 puanla üçüncü sırada yer alan milli takım, yarı finale kalamadı ve şampiyonaya veda etti.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar yarı finale çıktı. Şampiyonada 1. Grup'ta Fransa (21 puan) ve Ukrayna (15 puan), 2. Grup'ta ise Bulgaristan (18 puan) ve Çekya (17 puan) yarı finale yükseldi.

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