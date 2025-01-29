U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Tayvan'a yenildi

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'a 8-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Tayvan'a yenildi
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29 Ocak 2025 01:43
 Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'a 8-2 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Tayvan ile karşılaştı.

Rakibine 8-2 yenilen ay-yıldızlı ekibin golleri, Osman Meydancı ve Kaan Bahadır'dan geldi.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Bosna Hersek'i 9-1 yenen milli takım, üçüncü maçında 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

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