U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Tayvan'a yenildi

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'a 8-2 mağlup oldu.



20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Tayvan ile karşılaştı.



Rakibine 8-2 yenilen ay-yıldızlı ekibin golleri, Osman Meydancı ve Kaan Bahadır'dan geldi.



Gruptaki ilk karşılaşmasında Bosna Hersek'i 9-1 yenen milli takım, üçüncü maçında 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.



