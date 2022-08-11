U19 voleybolculardan 2'de 2

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Kosova'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
U19 voleybolculardan 2'de 2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2022 19:10
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-6, 25-16'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 17.30'ta ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ