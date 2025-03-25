U19 Milli Takım, Galler'e kaybetti!

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda U19 Milli Takım, Galler'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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U19 Milli Takım, Galler'e kaybetti!
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25 Mart 2025 23:54
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur üçüncü maçında U19 Milli Takımı, Galler ile karşılaştı. U19 Milli Takım, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galler, 3. dakikada Frederick Issaka ile öne geçti. U19 Milli Takım, Boran Başkan'ın 43. dakikada attığı soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Galler, 67. dakikada Gabriele Biancheri ve 82. dakikada Elliot Josh Myles'ın attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Galler, 3 puana yükseldi. Türkiye, grubu 2 puanda tamamladı.

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