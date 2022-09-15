U19 Kadın Milliler, Azerbaycan'ı yendi

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 44. dakikada Lina Titiz, 87. dakikada İlayda Cansu Kara ve 89. dakikada Beyza Semercioğlu attı.



İki takım 17 Eylül'de İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.





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