U19 derbisinde kazanan Fenerbahçe

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 20 maçta 44 puana ulaştı.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 20 maçta 44 puana ulaştı.