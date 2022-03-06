U19 derbisinde kazanan Fenerbahçe

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
U19 derbisinde kazanan Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 14:14
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 20 maçta 44 puana ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.