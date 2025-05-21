U19 derbisinde kazanan çıkmadı!

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.
Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı.
Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.
Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı.
Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı.
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