U19 Baskebol Dünya Kupası'nda Milliler çeyrek finalde!

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Erkekler Dünya Kupası Türkiye, Mısır'ı 72-53 mağlup etti.
Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.
Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.
Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.
Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ