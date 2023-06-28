U19 Baskebol Dünya Kupası'nda Milliler çeyrek finalde!

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U19 Baskebol Dünya Kupası'nda Milliler çeyrek finalde!
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28 Haziran 2023 23:18
Son güncelleme 28 Haziran 2023 23:24
FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Erkekler Dünya Kupası Türkiye, Mısır'ı 72-53 mağlup etti. 

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.

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