U18 Milli Takım, yarı finalde

Akdeniz Oyunları'ndaki 3. maçında İtalya ile 0-0 berabere kalan U18 Milli Takımımız, grubunu ikinci sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Haber; AA
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U18 Milli Takım, yarı finalde
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30 Haziran 2022 21:43
Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finale yükseldi.

B Grubu'nda mücadele eden Milli Takım, grubun son haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla gruptaki puanını 4 yapan Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi. İtalya ise 7 puanla grup lideri olarak yarı finale çıktı.

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