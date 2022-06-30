U18 Milli Takım, yarı finalde

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finale yükseldi.



B Grubu'nda mücadele eden Milli Takım, grubun son haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla gruptaki puanını 4 yapan Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi. İtalya ise 7 puanla grup lideri olarak yarı finale çıktı.





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