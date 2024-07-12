U18 Erkek Milli Voleybol Takımı, Fransa'ya takıldı!

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.
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