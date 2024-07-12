U18 Erkek Milli Voleybol Takımı, Fransa'ya takıldı!

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U18 Erkek Milli Voleybol Takımı, Fransa'ya takıldı!
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12 Temmuz 2024 21:54
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 23:54
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.

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