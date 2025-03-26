U17 Milli Takım, B Ligi'ne düştü

U17 Milli Takım, İsveç'e 4-0'lık skorla mağlup oldu ve B Ligi'ne düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U17 Milli Takım, B Ligi'ne düştü
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26 Mart 2025 00:13
Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur 5. Grup'taki son maçında İsveç'e 4-0 mağlup oldu.

İsviçre'de Sportpark Bergholz'daki mücadelede ay-yıldızlı takım, İsveç ile karşılaştı. Milli takım, karşılaşmadan 4-0 yenilgiyle ayrılırken İsveç'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Love Arrhov, 44. dakikada Rasmus Bergkvall, 89. dakikada Charlie Pavey ve 90+2. dakikada Milian Öberg kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Çekya, mayıs ayında Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar ise oynadığı üç müsabakada 1 puan toplayarak grubunu dördüncü bitirdi ve B Ligi'ne düştü.

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