U16 milli basketbolcular, Letonya'yı devirdi

Türkiye U16 Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 60-51 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U16 milli basketbolcular, Letonya'yı devirdi
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13 Ağustos 2022 19:26
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 60-51 yendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Letonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 18-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, son çeyreğine 47-38 önde girdiği mücadeleden 60-51 galip ayrıldı.

İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 14 Ağustos Pazar günü TSİ 15.15'te Polonya ile karşılaşacak.

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