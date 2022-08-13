U16 milli basketbolcular, Letonya'yı devirdi

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 60-51 yendi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Letonya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk çeyreğini 18-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.
İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, son çeyreğine 47-38 önde girdiği mücadeleden 60-51 galip ayrıldı.
İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 14 Ağustos Pazar günü TSİ 15.15'te Polonya ile karşılaşacak.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Letonya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk çeyreğini 18-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.
İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, son çeyreğine 47-38 önde girdiği mücadeleden 60-51 galip ayrıldı.
İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 14 Ağustos Pazar günü TSİ 15.15'te Polonya ile karşılaşacak.
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