U-17 Basketbol Takımı'nda medya günü

İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Basketbol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Altyapı Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Fikret Doğan, 17 Yaş Altı Milli Takımı Başantrenörü Hasan Özmeriç ile oyuncular Kaan Onat ve Derin Can Üstün, açıklamalarda bulundu.



Federasyon olarak uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yaptıkları için kendileriyle gurur duyduklarını dile getiren Başkan Türkoğlu, "Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu oyuncularımız, A Milli Takım seviyesine ulaşacak bir kariyer elde eder. Tüm katılan ülkelere başarılar diliyorum. Basketbolseverlere bu önemli organizasyonda milli takımı yalnız bırakmamaları çağrısında bulunuyorum. İnşallah turnuvada bize yakışan bir sonuç elde ederiz." ifadelerini kullandı.



"ÇOK İYİ TEMSİL EDECEKLER"



17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesi dolayısıyla TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Fikret Doğan, "Çocuklarımızın bu arenada sahne alması bizi çok ilgilendiriyor. A Milli Basketbol Takımı'na tam donanımlı oyuncu hazırlama hedefimiz olduğu için çocukların bu şampiyonalarda tecrübesi kazanması çok önemli. Ülke olarak takımımızın arkasında olmalıyız. Bundan emin olabilirsiniz. Takımımıza güveniyoruz. Çocuklarımızın ay-yıldızlı formamızı çok iyi temsil edeceğini düşünüyoruz." diye görüş belirtti.



Dünya Kupası'nın hazırlıklarına 20 Mayıs'ta Çanakkale'de başladıklarını belirten başantrenör Hasan Özmeriç, "46 basketbol ve 13 kondisyon antrenmanı yaptık. 7 hazırlık maçı oynadık. Bu jenerasyonda çok değerli oyuncularımız var. Turnuvanın ülkemizde olması dolayısıyla hem heyecanlı hem de istekliyiz. Hazırız. Hedefimiz kesinlikle kürsü. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahada göstereceğiz. İnşallah bu basın toplantısını kürsüye çıktıktan sonra da tekrarlarız." şeklinde konuştu.



Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kaan Onat, "Bu turnuvanın öneminin farkındayız. Tek hedefimiz kürsü. Kürsüye çıkmak için savaşacağımızdan emin olabilirsiniz. İyi bir sonuç almaya çalışacağız." dedi.



Derin Can Üstün ise çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Hedef tabii ki kürsü. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, C Grubu'nda Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile mücadele edecek.



Milliler, ilk maçını 29 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile yapacak.





