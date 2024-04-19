Tzolakis üç penaltıyı aynı köşeden çıkardı

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'ta kaleci Konstantinos Tzolakis'i geçemedi.
Yunan kaleci, Fenerbahçe'ye karşı üç penaltıyı aynı köşeden çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci, kalecinin soluna vurdu ancak başarılı olamadı.
Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.
Yunan kaleci, Fenerbahçe'ye karşı üç penaltıyı aynı köşeden çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci, kalecinin soluna vurdu ancak başarılı olamadı.
Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.
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