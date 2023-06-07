Miami Heat guardı Tyler Herro'nun, NBA Finallerinin bu gece oynanacak 3. maçında forma giymeyeceği açıklandı.



Dünkü medya gününde konuşan koç Erik Spoelstra, kırık el sakatlığının rehabilitasyon sürecinde yer alan Herro'nun son durumunun "cesaret verici" olduğunu belirtti:



"Günlük değerlendirme halindeyiz. Ve bunun artık klişe haline geldiğini biliyorum. Grupla antrenman yapmıştı. Bundan sonra tam temaslı bir antrenman yapacak ve sonrasında yine değerlendireceğiz. Antrenman ekibiyle daha sonra görüşüp bakacağız. Henüz oynaması için izin çıkmadı, yani son durum budur. Ama gösterdiği gelişme cesaret verici."



Herro, Milwaukee Bucks'a karşı Doğu Konferansı çeyrek finallerinin 1. maçında elini kırdığından beri forma giyemiyor. Final serisi sırasında geri dönebileceği konusunda bir umut olsa da, bu dönüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor.





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