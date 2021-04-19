Tyler Boyd'dan Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a kötü haber

Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd'un durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tyler Boyd'dan Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a kötü haber
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19 Nisan 2021 18:18
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sakatlığı nedeniyle 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından, Beşiktaş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısında Demir Grup Sivasspor'da 11 lig maçına çıkan ve 5 gol atan Tyler Boyd, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "Çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi." diyerek uzun süre konuşulmuştu.



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