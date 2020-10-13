Tyler Boyd'a Avustralya'dan talip!

Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş Yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı.
ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada 1 gole imza atmıştı.
ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada 1 gole imza atmıştı.