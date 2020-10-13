Tyler Boyd'a Avustralya'dan talip!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'a Okyanus ötesinden bir talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd'a Avustralya'dan talip!
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13 Ekim 2020 09:02
Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş Yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı.

ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 6 resmi karşılaşmada 1 gole imza atmıştı.



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