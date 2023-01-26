Tuzlaspor'dan orta sahaya takviye

Tuzlaspor, Kocaelispor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Tuzlaspor'dan orta sahaya takviye
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26 Ocak 2023 19:55
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı transfer etti.

Kulüpten "Güçlenerek geliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz deneyimli ön libero Mehmet Taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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