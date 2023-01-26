Tuzlaspor'dan orta sahaya takviye

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı transfer etti.



Kulüpten "Güçlenerek geliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz deneyimli ön libero Mehmet Taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.





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