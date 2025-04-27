Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde heyecan Uşak'ta başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 01:04

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta başladı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk yarışlarında, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile ve 50cc kategorilerinde 33, Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

Şampiyonanın ilk ayağı, 27 Nisan Pazar günü olan yarışlarla tamamlanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.