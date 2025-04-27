Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta başladı.



Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk yarışlarında, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile ve 50cc kategorilerinde 33, Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu mücadele etti.



Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.



Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.



Şampiyonanın ilk ayağı, 27 Nisan Pazar günü olan yarışlarla tamamlanacak.



