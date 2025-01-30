Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. haftanın sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. haftanın sonuçları
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30 Ocak 2025 21:23
Son güncelleme 30 Ocak 2025 21:27

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü İkon Menkul: 90-88 

Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol: 57-75

Ligin 22. haftasında oynanması gereken Bandırma Bordo Basketbol-Kapaklıspor ve Finalspor-Trabzonspor maçları ise ertelendi.

 

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