Türkiye Rüzgar Sörfü Alaçatı'da başladı!

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ikinci ayak yarışları, Alaçatı'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Rüzgar Sörfü Alaçatı'da başladı!
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17 Ağustos 2023 19:17
Türkiye Yelken Federasyonunun desteklediği Vakkorama Watersports Championship kapsamında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ikinci ayak mücadelesi, Alaçatı'da başladı.

Myga Surf City Alaçatı'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda "funboard slalom", "foil slalom" ve "open wingfoil" sınıflarında yarışlar yapılıyor.

Ligde ikinci ayak mücadelesi, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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