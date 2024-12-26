Türkiye Kupası'nda ilk maçların programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
İşte ilk hafta maçlarının programı:
7 Ocak Salı
13:00 | MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 | Sivasspor - Beşiktaş
21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13:00 | Kırklarelispor - Bodrum FK
15:30 | Eyüpspor - Boluspor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 | Galatasaray - Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13:00 | Erzurumspor - Göztepe
15:30 | Çorum FK - Konyaspor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
İşte ilk hafta maçlarının programı:
7 Ocak Salı
13:00 | MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 | Sivasspor - Beşiktaş
21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor
8 Ocak Çarşamba
13:00 | Kırklarelispor - Bodrum FK
15:30 | Eyüpspor - Boluspor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 | Galatasaray - Başakşehir
9 Ocak Perşembe
13:00 | Erzurumspor - Göztepe
15:30 | Çorum FK - Konyaspor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe