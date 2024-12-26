Türkiye Kupası'nda ilk maçların programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda ilk maçların programı açıklandı
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26 Aralık 2024 19:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

İşte ilk hafta maçlarının programı:

7 Ocak Salı

13:00 | MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 | Sivasspor - Beşiktaş
21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba 

13:00 | Kırklarelispor - Bodrum FK
15:30 | Eyüpspor - Boluspor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 | Galatasaray - Başakşehir

9 Ocak Perşembe

13:00 | Erzurumspor - Göztepe
15:30 | Çorum FK - Konyaspor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe



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